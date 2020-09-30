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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах тоже обновился коронавирусный рекорд

По состоянию на 30 сентября в Сумской области 4 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 215 человек (Сумы - 164, Конотоп - 14, Ромны - 2, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р -н - 7, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н – 17, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 72 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы, Шостка).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1748 лиц, из них за минувшие сутки - 59 (Сумы – 24, Шостка - 5, Ахтырка - 5, Глухов - 5, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 2, Глуховский р н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4, Ямпольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2559 случаев заболевания, в Сумском районе - 268, Белопольский район - 119, Бурынский район – 27, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 32, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 229, Конотопский район - 61, Краснопольский р-н - 42, Кролевецкий район - 110, г. Лебедин - 81, Лебединский р-н – 14, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 88, г. Ахтырка - 105, Ахтырский р-н – 27, Путивльский район – 14, г. Ромны - 116, Роменский район - 59, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 91, г. Шостка - 107, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.

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