Завтра в Сумах водоканал приостановит водоснабжение домов на четырех улицах

С 9:00 не будут получать воду жители д. №№ 2, 4, 8, 9, 10, 14, 26, 28, 30, 31, 37 на ул. Труда; д. № 41 на ул. Горького; д. №№ 2, 4, 6, 7 на ул. Александра Шапаренко; дома в пер. Свободный.
Горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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