Завтра в Сумах водоканал приостановит водоснабжение домов на четырех улицах В четверг, 1 октября, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по ул. Труда, 31 КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в дома на четырех улицах.

С 9:00 не будут получать воду жители д. №№ 2, 4, 8, 9, 10, 14, 26, 28, 30, 31, 37 на ул. Труда; д. № 41 на ул. Горького; д. №№ 2, 4, 6, 7 на ул. Александра Шапаренко; дома в пер. Свободный. Горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.