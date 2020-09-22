Стали известны подробности ДТП на Троицкой (видео)

Предварительно, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, при повороте налево, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с мотоциклистом, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП 35-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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