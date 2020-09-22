В Глухове в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой Авария произошла в Глухове на улице Шевченко 29 сентября после 21.00.

В результате столкновения легковушки и мотобайка пострадали водитель и пассажирка двухколесника. Оба госпитализированы в местную больницу - у 23-летнего парня травма руки, у 17-летней девушки - тяжелые травмы головы.

В полиции начали проверку причин и обстоятельств аварии, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.