В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

К месту происшествия выезжал дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 10 минут спасатели прибыли на место происшествия из областного центра. В этот момент горение происходило в моторном отсеке, также огонь распространился на салон автомобиля. В 22:44 пожар был локализован, в 22:49 - ликвидирован.
В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля.
Причина и обстоятельства пожара выясняются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
28 сентября в 15:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2108 в с. Микитовка Ямпольского района....
25 сентября в 13:28 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Крамчанка Великописаревского района горит гараж, а...
24 сентября в 2:22 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре на пр. М.Лушпы горит легковой автомобиль Nissan....
Пожарные спасли 20 т кукурузного зерна, укрощая возгорание полуприцепа грузовика....
21 сентября в 8:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Opel Kadett по ул. Казацкая...