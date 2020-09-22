В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 29 сентября, в 22:30 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Skoda Octavia по ул. Леси Украинки в с. Косовщина Сумского района.

К месту происшествия выезжал дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 10 минут спасатели прибыли на место происшествия из областного центра. В этот момент горение происходило в моторном отсеке, также огонь распространился на салон автомобиля. В 22:44 пожар был локализован, в 22:49 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

Причина и обстоятельства пожара выясняются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.