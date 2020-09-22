Прокуратура Сумщины в кассационном суде добилась освобождения 1,4 га земли лесного фонда Верховным Судом восстановлены интересы государства в сфере защиты земель лесного фонда.

Так, еще в 2017 году Сумская местная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства об освобождении земельного участка лесного фонда, который физическое лицо самовольно занял и огородило забором вблизи военного полигона на территории Стецковского сельского совета Сумского района.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора, однако апелляционный суд в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение безосновательностью требований прокурора в связи с отсутствием государственного интереса.

Не соглашаясь с этим решением, прокуратура Сумской области обжаловала его в кассационном порядке. Постановлением Верховного суда жалоба удовлетворена, решение суда апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе. Поэтому физическое лицо безотлагательно должно освободить 1,4 га земли и демонтировать забор, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.