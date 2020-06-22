С 1 октября в Сумах одно из отделений ЦГБ работает по измененному графику Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» информирует сумчан, что с завтрашнего дня, 1 октября, в поликлиническом отделении №1 изменены часы приема узкими специалистами, работу манипуляционного кабинета и кабинета ЭКГ.

Коррективы внесены с целью улучшения доступа пациентов к получению квалификационной медицинской помощи. Так, каждый вторник отделение будет работать с 8:00 до 18:45, а в первую субботу месяца с 8:00 до 13:45. Все остальные дни недели поликлиническое отделение №1 работает по обычному графику.