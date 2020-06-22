Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37416

С 1 октября в Сумах одно из отделений ЦГБ работает по измененному графику

Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» информирует сумчан, что с завтрашнего дня, 1 октября, в поликлиническом отделении №1 изменены часы приема узкими специалистами, работу манипуляционного кабинета и кабинета ЭКГ.

Коррективы внесены с целью улучшения доступа пациентов к получению квалификационной медицинской помощи.

Так, каждый вторник отделение будет работать с 8:00 до 18:45, а в первую субботу месяца с 8:00 до 13:45.

Все остальные дни недели поликлиническое отделение №1 работает по обычному графику.

Общество ЦГБ

По тематике

Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов
09.06.2020 12:12

Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов

Единственный в области Центр цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии на базе Сумской городской клинической больницы вошел в ТОП-3 заведений страны по...

Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19
13.05.2020 12:51

Сумская ЦГБ начала принимать плановых больных с тестом на COVID-19

Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» сообщает, что с 12 мая в учреждении возобновлено проведение плановых консультаций и госпитализация пациентов....

В Сумской ЦГБ ввели в эксплуатацию кислородопровод
01.05.2020 08:00

В Сумской ЦГБ ввели в эксплуатацию кислородопровод

Благотворительный фонд «Бизнес – городу» ввел действие еще один кислородопровод - в центральной городской больнице № 1....

В Сумской ЦГБ заработало новое отделение нейрохирургии
20.11.2019 15:10

В Сумской ЦГБ заработало новое отделение нейрохирургии

Сегодня в КНП «Центральная городская клиническая больница» на базе Центра цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии заработало отделение нейрохирургии....

Сумская ЦГБ: что нового
07.03.2019 11:00

Сумская ЦГБ: что нового

В клинической больнице № 1 отремонтировали палаты дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения поликлиники № 1....

Новости

В Сумах тоже обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:52
Сумщина продолжает бить коронавирусные рекорды
Сегодня 09:13
В Сумах полиция поймала мошенницу, которая обирала пенсионеров
Сегодня 14:32
Мяч сумского футзалиста в списке лучших голов тура (видео)
Сегодня 14:15
Кто идет в Сумской горсовет (партийные списки)
Сегодня 13:42
В Глухове водитель маршрутки устроил скандал из-за 25 копеек
Сегодня 13:38
На Сумщине ТИК отказалась регистрировать кандидатов от «Батькивщины»
Сегодня 13:06
В Глухове в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Сегодня 12:54
"Люблю тебе, тату". Син в'язня Кремля Володимира Дудки виклав відео у День народження батька
Сегодня 12:47
С 1 октября в Сумах одно из отделений ЦГБ работает по измененному графику
Сегодня 12:37
Прокуратура Сумщины в кассационном суде добилась освобождения 1,4 га земли лесного фонда
Сегодня 12:26
В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 12:20
view counter

Статьи

Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Сегодня 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Вчера 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Вчера 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Вчера 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.