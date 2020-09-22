В Глухове водитель маршрутки устроил скандал из-за 25 копеек

Женщина заплатила за проезд две бумажные купюры номиналом в одну гривну, и дала четыре монеты по 25 копеек. Водитель принял расчет, и тут же дал ими сдачу следующему пассажиру. Однако молодой мужчина категорически отказался их принимать, мотивируя тем, что «они уже нигде не ходят», пишет hlukhiv.info.

И тогда водитель в присущей ему грубой форме общения (мы уже как – то о нем писали!), стал кричать куда – то назад, чтобы забрали свои копейки обратно.

«Я сначала не поняла, что это обращение ко мне, – говорит спокойная и интеллигентная 50-летняя Алевтина (имя изменено). – А потом дошло, что это именно мои 4 штуки 25-копеечных монет, поэтому протянула мужчине 20 гривен. Он отсчитал мне сдачу 16 грн вместо положенных 18-ти, но я смолчала. Была просто удивлена поведением человека, сидящего за рулем. Неужели нельзя было спокойно объяснить, что он уже не принимает мелочь?».

Так вот, после того как глуховчанка обменяла металлические деньги на бумажные, водитель громко пригрозил, что повыгоняет из маршрутки всех, кто будет рассчитываться копейками. И подкрепил свои слова агрессивными действиями: швырнул россыпью в салон пригоршню мелочи. Деньги разлетелись по салону маршрутки.

Поведение рулевого повергло людей в шок. Все понимают – конец рабочего дня, предпоследний рейс… Но речь ведь идет о человеке, которому пассажиры доверяют свои жизни!

“О какой безопасности можно говорить, когда за рулем – лицо, абсолютно не обладающее стрессоустойчивостью и которое легко может вывести из равновесия и вызвать неадекватную реакцию любая штатная ситуация?”, – перешептывались пассажиры.

Жители Глухова очень надеются на то, что частный перевозчик, обслуживающий рейс, примет соответствующие меры в отношении нанятых им работников и обеспечит пассажирам нормальные проездные условия, ведь люди за это платят свои кровные средства.