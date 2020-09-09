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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42444

Кто идет в Сумской горсовет (партийные списки)

14 партий будут бороться за 42 места в Сумском городском совете.

Избирателям следует знать, что есть общий список, а затем кандидаты на каждом из 6 округов. Поэтому учтите это при ознакомлении, пишет Панорама.

ВО «БАТЬКІВЩИНА»

ВО «Свобода»

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

«ЗА МАЙБУТНЄ»

«Наш край»

«Об’єднана платформа За життя» (ОПЗЖ)

Партія«Удар» Віталія КЛИЧКА

«Правий сектор»

«Пропозиція»

«Сила людей»

«Сила і честь»

ПП «СЛУГА НАРОДА»

«Соціалісти»

Аграрна партія

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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