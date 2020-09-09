Кто идет в Сумской горсовет (партийные списки)

Избирателям следует знать, что есть общий список, а затем кандидаты на каждом из 6 округов. Поэтому учтите это при ознакомлении, пишет Панорама.
«Об’єднана платформа За життя» (ОПЗЖ)
На кресло мэра Сум претендуют 10 кандидатов....
Управделами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик разместила на своей странице в Фейсбуке скрин о соцопросе (который размещен в газете на...
Фракция ВО «Батькивщина» пополнилась тремя депутатами из других фракций....
Об этом стало известно 16 сентября во время партийной конференции «Оппозиционной платформы – За жизнь», на которой произошло выдвижение кандидатов...
У Сумах 6 вересня Сумська міська ТВК утворила 6 територіальних виборчих округів. Утім ухвалити таке рішення членам комісії вдалось не...