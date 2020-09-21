Мяч сумского футзалиста в списке лучших голов тура (видео)

На пятом месте гол Василия Кефы в ворота чемпиона Украины херсонского «Продэксима», которому, впрочем, сумчане проиграли 1:7.
В матче 6-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» дома уступила действующему чемпиону страны – херсонскому «Продэксиму» 1:7....
Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима»....
Сегодня, 24 сентября, в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка первого и второго предварительных этапов Кубка Украины по футзалу....
АФФК «Сумы» примет «Продэксим» в субботу....
В матче 5-го тура Экстра-лиги подопечные АФФК «Сумы» минимально уступили «Монолиту-Viva Cup»3:4....