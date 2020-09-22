В Сумах полиция поймала мошенницу, которая обирала пенсионеров Жительница Сум в мошеннической схеме выполняла роль «курьера» - приходила к пожилым людям и получала от них деньги, якобы необходимые для лечения их родственников, попавших в ДТП.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие мошенничеств, оперативники Сумского отдела полиции задержали 42-летнюю жительницу областного центра. Установлено, что в течение нынешнего года женщина в известной мошеннической схеме «ваш внук после ДТП требует лечения», играла роль человека, который приходил к своим жертвам и получал от них деньги якобы «на лечение» для родственника.

Так, в конце мая к 83-летней сумчанке позвонил неизвестный мужчина, который назвался внуком и сообщил, что попал в ДТП, получил травму, и ему теперь нужны деньги на операцию. Чтобы спасти родного человека, пенсионерка собрала дома все семейные сбережения - 2200 евро и 2500 гривен - и передала их «внуку» через женщину-курьера, которая пришла за деньгами.

На сегодня полицией уже доказана причастность задержанной к 7 мошенничествам в Сумах, во время совершения которых эта женщина, вместе с сообщниками выманила у пожилых людей, денежные средства на сумму несколько сотен тысяч гривен. Отобранные у пенсионеров деньги злоумышленница через банковские терминалы отправляла на счета своих сообщников, которые находятся в местах лишения свободы.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Женщине может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.