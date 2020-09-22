На Сумщине полицейские разоблачили продавца наркотиков 28-летний шосткинец организовал дома «бизнес» по продаже амфетамина.

В ходе комплексных оперативных мероприятий по противодействию распространения наркотиков, сотрудники полиции Шостки установили 28-летнего местного жителя, который организовал в собственной квартире, в центре города, «точку» сбыта амфетамина.

Следователи полиции выяснили, что мужчина занимался распространением наркотиков с начала года. Стоимость одной дозы составляла 400 гривен.

«В ходе следственных действий наши сотрудники провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В его доме полицейские обнаружили и изъяли около 50 граммов сухого измельченного растительного сырья, похожего на марихуану. Часть найденного «зелья» уже была расфасована по дозам».

Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.