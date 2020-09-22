На Сумщины спасатели тушили «пожар» на заправке (видео) 29 сентября в г. Бурынь состоялись тактико-специальные учения на базе автогазозаправочной станции.

По тактическому замыслу, во время слива топлива из бензовоза в резервуар произошел разлив бензина, и вследствие статического разряда произошло его возгорание. Данная информация от работников АГЗС поступила на телефонную линию «101». На тушение направили дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что площадь горения составляет около 45 кв. м. Возникла угроза взрыва и переброски пламени на соседние резервуары. Спасатели создали 2 оперативных участка, которые сосредоточили свои действия на ликвидации очага пожара и защите и охлаждении других резервуаров с горючим.

Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому одну автоцистерну установили на пожарный водоем и проложили магистральную линию. Из-за высокой температуры в эпицентре горения пожарные работали в специальных теплоотражающих костюмах. С помощью ствола ГПС-600 была проведена пенная атака, что позволило локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение.

Оперативными действиями спасатели предотвратили опасность взрывов и предотвратили перерастание возгорания в масштабное и ликвидировали условный пожар.

На обучение привлекались персонал АГЗС, работники подразделения Национальной полиции и 11 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возникновения возгораний на данных объектах может создавать большую опасность, поэтому крайне важное значение играет как тренировка спасателей по тушению соответствующих пожаров, так и отработки совместных действий служб на случай возникновения таких ситуаций, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.