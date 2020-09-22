На Сумщине КП полгода бесплатно качало воду из скважины Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору местного коммунального предприятия, служебная халатность которого нанесла государству существенный вред.

Установлено, что предприятие почти полгода незаконно осуществляло добычу подземных вод из скважин без специального разрешения на пользование недрами. Этот факт был задокументирован во время плановой проверки Государственной экологической инспекцией в Сумской области. В 2019 году суд обязал предприятие уплаты 107 тыс. грн за вред, причиненный нарушением природоохранного законодательства, из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность, причинившая существенный вред охраняемым законом государственным интересам) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное следствие проведено Липоводолинским отделением полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.