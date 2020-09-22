Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04222

На Сумщине КП полгода бесплатно качало воду из скважины

Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору местного коммунального предприятия, служебная халатность которого нанесла государству существенный вред.

Установлено, что предприятие почти полгода незаконно осуществляло добычу подземных вод из скважин без специального разрешения на пользование недрами. Этот факт был задокументирован во время плановой проверки Государственной экологической инспекцией в Сумской области. В 2019 году суд обязал предприятие уплаты 107 тыс. грн за вред, причиненный нарушением природоохранного законодательства, из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность, причинившая существенный вред охраняемым законом государственным интересам) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное следствие проведено Липоводолинским отделением полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право

Новости

В Сумах тоже обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:52
Сумщина продолжает бить коронавирусные рекорды
Сегодня 09:13
Сумський апеляційний суд залишив під арештом майно фірми, яка фігурує в кримінальній справі про розтрату майна Укрзалізниці
Сегодня 16:37
В Ахтырке пьяный мопедист попался копам второй раз за год
Сегодня 16:27
Тренер БК «СумДУ» вошел в состав комиссии ФБУ
Сегодня 16:15
На Сумщине КП полгода бесплатно качало воду из скважины
Сегодня 16:04
На Сумщины спасатели тушили «пожар» на заправке (видео)
Сегодня 15:42
На Сумщине полицейские разоблачили продавца наркотиков
Сегодня 15:08
«Вікіпедія для школи»: жителів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі статей
Сегодня 14:56
В Сумах полиция поймала мошенницу, которая обирала пенсионеров
Сегодня 14:32
Мяч сумского футзалиста в списке лучших голов тура (видео)
Сегодня 14:15
Кто идет в Сумской горсовет (партийные списки)
Сегодня 13:42
view counter

Статьи

Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
Сегодня 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Сегодня 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Вчера 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Вчера 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Вчера 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.