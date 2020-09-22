Тренер БК «СумДУ» вошел в состав комиссии ФБУ Ярослав Ковалев вошел в состав комиссии ФБУ по развитию баскетбола 3х3.

28 сентября состоялся Исполком Федерации баскетбола Украины, на котором, помимо других решений, был утвержден состав комиссии Федерации по развитию и популяризации баскетбола 3х3 в Украине. В состав комиссии вошел главный тренер команды «Сборная Сумской области - БК «СумДУ» Ярослав Ковалев.

Сам Ярослав объясняет этот факт успехами сумской команды, которые были достигнуты за последние несколько лет. Прежде всего, это победы мужской команды БК «СумДУ» на чемпионатах Украины среди студенческих команд в 2018 и 2019 годах.

В октябре 2019 Сборная Украины до 23 лет, сформированная на базе БК «СумДУ» заняла 4-е место на Первых всемирных пляжных играх в Катаре. А в августе 2020 года команда завоевала серебряные медали летнего чемпионата Украины.