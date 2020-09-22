В Ахтырке пьяный мопедист попался копам второй раз за год Патрулируя автодорогу Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка, инспекторы заметили мопед Eriskay, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Водительского удостоверения 26-летний мужчина не имел, ведь права управления он был лишен.

Стражи порядка выяснили, что в течение года он уже попадал в поле зрения патрульных за управление в состоянии опьянения. На этот раз инспекторы снова обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина в присутствии свидетелей прошел освидетельствование. Результат оказался положительным - 2,51 промилле, что более чем 12 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП. От управления его отстранили.