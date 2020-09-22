Сумський апеляційний суд залишив під арештом майно фірми, яка фігурує в кримінальній справі про розтрату майна Укрзалізниці

Колегія суддів кримінальної палати Сумського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги представників ТОВ «Інтерпромдеталь» на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суд м. Суми, якою суд першої інстанції наклав арешт на речі та документи, вилучені правоохоронцями під час проведення обшуку в офісному приміщенні компанії. Слідчі дії органом досудового розслідування проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Оскаржуючи в апеляційному порядку рішення місцевого суду, сторона захисту зазначала, що суд надав невірну оцінку обставинам справи та зробив помилкові висновки про те, що вилучені речі є речовими доказами та мають цінність для повного та всебічного розслідування кримінального провадження. Разом з тим, сторона обвинувачення наполягала, що арештоване майно необхідне для подальшого проведення слідчих дій та зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів залишила без змін ухвалу слідчого судді суду першої інстанції та відмовила представникам власника майна у задоволенні їхніх апеляційних вимог. Таке рішення колегія прийняла зважаючи на те, що згідно матеріалів справи вилучені речі відповідають критеріям, визначеним статтею98 КПК України, та є речовими доказами. Таким чином, це майно може бути використане як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що наразі встановлюються у кримінальному провадженні.