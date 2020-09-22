Кто идет в областные депутаты (списки партий)

Всего в областной совет идут кандидаты от 12 партий:
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ВО “Батьківщина”
ПП “Європейська солідарність”
ПП “СЛУГА НАРОДУ”
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
“ПП “Сила людей”
ПП “Сила і честь”
ПП “НАШ КРАЙ”
ПП “ЗА МАЙБУТНЄ”
ПП “ПРОПОЗИЦІЯ
ВО “Свобода”
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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