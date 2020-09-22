У Сумах обрали нову «Міс елегантний вік» У Сумах до Міжнародного дня людей похилого віку відбувся конкурс краси серед жінок зрілого віку «Міс елегантний вік».

Зважаючи на дію карантинних обмежень, конкурс проходив без глядачів і з дотриманням протиепідемічних вимог.

Титул переможниці цього року виборювали 10 учасниць: Віра МОДЕЛІНА, Тетяна ЛИТВЯК, Ніна СЄРАЯ, Віра ГАВРИЛЕНКО, Галина ЖИЛІНА, Тетяна БАЛЕНКО, Ніна МАЛАШТАН, Нінель ВИСОЦЬКА, Людмила КРАВЧЕНКО, Людмила ПЕТРЕНКО. Кожна – зі своєю життєвою історією, іноді непростою, але з невичерпним запалом і величезним життєлюбством, яким вони заражають оточуючих.

На шляху до перемоги учасниці подолали чотири етапи, де розповідали про себе та свої захоплення, дефілювали в національних костюмах, демонстрували хореографічне вміння та способи зав’язування шарфика.

До складу журі, яке оцінювало конкурсанток, увійшли міський голова Олександр ЛИСЕНКО, його заступник Альона ДМІТРЄВСКАЯ, депутат міської ради Анатолій САГАЧ, директор міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» Інна ГАЛІЧЕНКО, директор Сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг Надія АНІНА, соліст Народного хору ветеранів міста Микола СУПРУН.

«Жінка елегантна і прекрасна в будь-якому віці, і наші конкурсантки вкотре це довели. Не перестаю захоплюватися нашими сумчанками елегантного віку, їхньою життєвою енергією та красою, – зазначив очільник міста. – До цього конкурсу ми прагнемо залучити якомога більше сумчанок, подарувати гарний настрій учасницям та показати всім містянам, що життя в поважному віці може бути не менш активним ніж раніше».

Як зізнались члени журі, обрати переможницю було нелегко, більше того, міський голова запропонував наступного року визначати ще й двох віцеміс, що присутні одностайно підтримали. Втім, і цьогорічні учасниці без нагород не залишились: кожна отримала подарунки, зокрема сертифікати на послуги від Сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг, і титул: Віра Моделіна – «Міс посмішка», Тетяна Литвяк – «Міс артистичність», Ніна Сєрая – «Міс чарівність», Віра Гавриленко – «Міс жіночність», Галина Жиліна – «Міс досконалість», Тетяна Баленко – «Міс глядацьких симпатій», Нінель Висоцька – «Міс грація», Людмила Кравченко – «Міс оригінальність», Людмила Петренко – «Міс гарний настрій».

Головний титул і корону переможниці здобула Ніна Малаштан.