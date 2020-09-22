10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо Усього на посаду Сумського міського голови на місцевих виборах-2020 зареєструвалися 10 кандидатів. Подаємо інформацію про кожного з них за прізвищами в алфавітному порядку.

Вадим Акпєров нині працює на посаді голови Сумської районної ради та очолює обласну організацію політичної партії “Європейська солідарність”, від якої і балотується. Йому 32 роки.

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Акпєров закінчив Українську академію банківської справи. Працював менеджером-економістом, а потім - комерційним директором підприємства “Еко-Центр” у Сумах (2010-2015 роки). У 2015 році був провідним спеціалістом, а згодом - заступником генерального директора з маркетингу “Сумиоблагролісу”, в. о. директора “Сумського державного селекційного центру”. Працював три роки головою Сумської районної ради (2015-2018). У 2018 році став спочатку заступником голови сумської ОДА, через пів року - першим заступником.

Володимир Биков працює директором Департаменту містобудування та архітектури і балотується на посаду Сумського міського голови від "Аграрної партії України".

Фото Сергія Тихенка Фото Володимир Биков

Володимиру Бикову – 63 роки. Він заслужений архітектор України.

Раніше, з 1995 по 2003 рік Биков вже працював на посаді директора Департаменту містобудування та архітектури Сумської ОДА. У 1984-1989 роках був районним архітектором Білопільського району та депутатом Білопільської міськради. А з 1989 по 1995 рр. – заступником начальника головного управління архітектури та містобудування по сільському будівництву Сумської області.

Він двічі був головним архітектором Сум – з 2003 по 2006, та з 2010 по 2016 рр, коли його було звільнено під час ліквідації Департаменту містобудування та земельних відносин. У липні 2018 року Сумський районний суд поновив Володимира Бикова на посаді головного архітектора Сум. Сумська міська рада це рішення оскаржувала в апеляційному суді.

У 2007-2009 роках – директор ТОВ "Архітектурне бюро "А.Б.К."; А з 2009 по 2010 рр. – директор філії Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Укрдержбудекспертизи в Сумській області".

Тамара Іщенко з 2017 року і донині працює заступником директора з персоналу комунального підприємства Сумської облради "Суми-фарм". Вона також є однією з керівників громадської організації "Національна платформа "Жінки за мир". На посаду мера балотується від партії "Опозиційна платформа - за життя".

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Тамарі Іщенко 63 роки. Вона закінчила Сумський державний педагогічний університет, працювала вчителем математики у Біловодській середній школі(1978-1979), старшою піонервожатою у Сумській середній школі №11 (1979-1980), організатором виховної роботи у Миколаївській школі (1980-1984), директором школи у Старому Селі (1984-2003), заступницею голови Сумської райдержадміністрації (2003-2005), методистом Сумського інституту післядипломної освіти (2006-2010).

З 2010 по 2014 роки вона була на посаді заступника голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря.

Іщенко була депутаткою Сумської районної ради 5-го скликання (2010-2015 роки), суб’єкт висування – Партія регіонів, була обрана по виборчому округу №26 (с.Червоне).

Згідно з інформацією руху "Чесно", Тамара Іщенко двічі балотувалася до Сумської обласної ради - 2006 року від Партії Регіонів, 2015 року - від Опозиційного блоку (за двома округами). Також вона балотувалася в народні депутати 2019 року від ОПЗЖ. На жодних з цих виборів її не обрали.

Олександр Кукса працює заступником директора ДП "Сумський агролісгосп" та є керівником громадської організації "Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сумській області" і членом партії "Правий сектор", від якої він і балотується на посаду Сумського міського голови.

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Олександру Куксі 38 років. Він навчався в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.Макаренка на факультеті фізреабілітації, працював заступником начальника обласного управління молоді та спорту, помічником-консультантом депутата Сумської міської ради Андрія Баранова.

Балотувався до Сумської міськради у 2010 році від "Народної самооборони" та в 2015 році від "Батьківщини".

Ірина Купрейчик є директором і співзасновницею Благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Купрейчик "Твоя земля". З 2015 по квітень 2020 року була заступницею голови, а потім і в.о. голови Сумської обласної державної адміністрації, балотується на посаду мера Сум від політичної партії "Сила і честь".

Facebook: Ірина Купрейчик Ірина Купрейчик

Ірині Купрейчик 49 років. Вона народилася у Чернігові, закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, є кандидаткою технічних наук.

У 2004-2005 роках працювала інженером кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету, у 2005-2006 роках – викладачем цієї кафедри. З 2006 по 2011 – докторант Харківської державної академії культури.

У 2010-2012 роках Купрейчик працювала директором ТОВ "Нива-Агротех" у селі Горяйстівка Охтирського району.

У 2012-2014 роках була народною депутуткою України, членом Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя.

У березні 2014 року Ірина Купрейчик потрапила до "чорного списку" українців, яким заборонено в’їзд на територію "Республіки Крим". 3 липня 2014 року кореспондент Руху "ЧЕСНО" спіймав Ірину Купрейчик на "кнопкодавстві" – вона голосувала за себе і за іншого депутата.

Була членом партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", входила до політради партії. Була членом політичної партії "Фронт змін".

Балотування на виборах:

2015 – кандидат в депутати Сумської обласної ради, безпартійна, суб’єкт висування – політична партія Блок Петра Порошенка "Солідарність", округ №57 (м.Суми), не обрано;

2014 – кандидат в народні депутати України, округ №162 (центр – м.Охтирка), безпартійна, суб’єкт висування – політична партія "Народний фронт". Посіла третє місце з результатом 10,74%.

2012 – обрано народним депутатом України, округ №162 (центр – м.Охтирка), безпартійна, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", перемогла з результатом 34,55%.

2010 – обрано депутатом Сумської обласної ради, суб’єкт висування – політична партія "Фронт змін", №2 у виборчому списку.

Олександр Лисенко є чинним Сумським міським головою і балотується на цю посаду втретє від ВО "Батьківщина".

Facebook: Батьківщина.Сумська область Олександр Лисенко

Олександр Лисенко народився у 1971 році в Москві, у родині військовослужбовця. У Сумах живе з 1984 року. У 1992 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище, а у 2010 році - Сумський державний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". З 2006 року очолював власне підприємство ТОВ "Сумитранс–С". Нині підприємство не працює.

Чинний мер є членом партії Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" з 2006 року. З лютого 2012 року до 2020 року очолював обласний її осередок. Нині головує там Вадим Лисий.

Олександр Лисенко двічі обрався міським головою Сум: у травні 2014 року на позачергових виборах та у листопаді 2015 року. Одружений, має доньку.

Володимир Лободін працює директором ТРЦ "Мануфактура". Балотується на посаду мера від партії "За майбутнє".

Facebook Володимир Лободін

Володимир Лободін народився 11 березня 1979 року в Тростянці Сумської області. З 5 до 13 років мешкав у Росії, поблизу кордону з Китаєм. Після повернення на Сумщину закінчив Тростянецьку школу № 5. Має 3 вищих освіти, магістр державного управління.

Після університету працював у асоціації агрофірм протягом 2 років. Далі займався сімейним бізнесом: разом із батьком закуповував на ринку Барабашова товари й продавав їх на Сумщині. Через різні погляди на торгівлю пішов із цього бізнесу. Також на початку 2000-х кілька років був директором ТОВ "Агрофірма "Діброва".

У 2006 році зареєстрував ФОП на власне ім'я, основним видом діяльності якого був роздрібний продаж алкоголю та інших напоїв. У 2011 році цей ФОП був закритий.

Працював в управлінні економіки Тростянецької райдержадміністрації близько 2-х років. Став заступником начальника управління економіки, потім начальником відділу економічного аналізу.

З 2005-го року основним проєктом Лободіна є створення ТРЦ "Мануфактура". Займався оформленням документів на землю. У 2013 році відбулося відкриття "Мануфактури". З того часу й до сьогодні Лободін є директором ТР.

У 2010 році балотувався до Сумської обласної ради від Тростянця за висуванням політичної партії "Фронт Змін". З 2010 по 2012 роки був членом політичної партії "Фронт змін", після об'єднання – членом ВО "Батьківщина". З 2012 року – позапартійний.

У 2015 році двічі брав участь у місцевих виборах: до Сумської міської ради по округу №23 та до Сумської обласної ради по округу №30. Обидва рази балотувався як представник УКРОПу. Не був обраний на жодних з них.

22 липня 2016 написав заяву про складання повноважень голови Тростянецької районної організації політичної партії «УКРОП». Причиною рішення назвав незгоду з діями окремих членів обласного керівництва партії.

У 2016 році ввійшов до складу громадської комісії Сумської міської ради з питань містобудування і земельних відносин. Відповідне рішення затверджене 22 лютого 2017.

20 березня 2020 виступив співзасновником Благодійного фонду "Бізнес – місту", яка допомагала медикам у Сумах. 19 травня 2020 року Лободін пішов з посади керівника фонду. 28 травня 2020 року оголосив про створення громадської організації – "Інституту розвитку міста Суми".

Олена Мельник працює начальницею управління культури Департаменту культури, інформаційної політики та туризму і балотується на посаду Сумського міського голови від партії "Наш край".

Урядовий кур'єр Олена Мельник

Олені Мельник 57 років, вона народилася у селі Привілля на Глухівщині. Має дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочала вожатою в школі. До 2004 року працювала начальницею відділу культури Глухівської міської ради, заступницею Глухівського міського голови.

З 2004 до 2010 років була Глухівським міським головою. З 2010 року працює на посаді начальника управління культури Сумської облдержадміністрації, яке з 2020 року у структурі департаменту культури, інформаційної політики та туризму. Заслужений працівник культури України

2004 року перемогла на позачергових виборах Глухівського міського голови як безпартійна самовисуванка, набравши 79,6% голосів виборців. Її єдиний конкурент – Анатолій Кіяшко - набрав 10% голосів.

2006 року перемогла на виборах Глухівського міського голови як член Соціалістичної партії України. Її перевага над найближчим конкурентом, кандидатом від БЮТ Ігорем Грековим, склала усього 80 голосів. Голова ДВК №14 заявив про підміну членами комісії бюлетенів на його дільниці, Ігор Греков оскаржував результати виборів у зв’язку з фальсифікацією, проте суд визнав його аргументи необгрунтованими.

Тетяна Рябуха є народною депутаткою України, членом партії "Слуга народу", від якої і балотується на посаду мера.



Тетяна Рябуха

Тетяна Рябусі 35 років. До обрання народною депутаткою вона працювала вчителькою початкових класів Сумської спеціалізованої школи №10, директоркою оздоровчого табору "Зоряний" КП "Шляхрембуд" Сумської міськради. До Верховної Ради вона йшла від партії "Слуга народу".

Вона має вищу освіту, закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С. Макаренка, спеціальність: "Початкове навчання та виховання". З 2018-ого року навчається за спеціальністю "Менеджер з адміністративної діяльності".

Тетяна Рябуха є членкинею фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, а також міжфракційних об’єднань: «Рівні можливості», «Парламентська платформа боротьби з туберкульозом», «За рідну Сумщину», комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, головою підкомітету у справах сім’ї та дітей.

Олександр Хоруженко - засновник громадської організації "Сумський центр досліджень регіональної політики", балотується на посаду мера від партії "Сила людей".

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Олександр Хоруженко народився в Лебедині Сумської області. Наразі йому 42 роки. У 2002 році закінчив навчання на історичному факультеті та факультеті іноземних мов Сумського державного педагогічного університету. У 2000-2002 роках також навчався в Українському вільному університеті, в Німеччині.

Працював автором і ведучим програм "Realpolitik" на телеканалі "Відікон" у Сумах та "Час на реформи" на телеканалі TVT у Тростянецькій громаді Сумської області. Також був членом наглядової ради у проєкті StopFake. У 2016-2019 роках працював координатором регіонального Офісу реформ з децентралізації та розвитку в Сумській області. Засновник і редактор медіаплатформи SumyNews (2009-2016 роки). У 2005-2006 роках - начальник управління внутрішньої політики Сумської обласної державної адміністрації. З 2000 року до 2004 року - викладач правничих дисциплін в Сумському державному педагогічному університеті.

Безпартійний, ексдепутат Сумської міської ради 6-го скликання. Був обраний 2010 року за списком партії "Рідне місто". У 2014 році достроково склав повноваження депутата.

У 2002 році балотувався на виборах до Сумської міської ради 4-го скликання від Партії "Реформи і порядок" по округу №58, не пройшов.

Також Олександр Хоруженко у 2014-2015 роках координував виборчі програми Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області.

Суспільне