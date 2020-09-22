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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо

Усього на посаду Сумського міського голови на місцевих виборах-2020 зареєструвалися 10 кандидатів. Подаємо інформацію про кожного з них за прізвищами в алфавітному порядку.

Вадим Акпєров нині працює на посаді голови Сумської районної ради та очолює обласну організацію політичної партії “Європейська солідарність”, від якої і балотується. Йому 32 роки.

Хто хоче бути мером СумFacebook: Вадим Акпєров

Вадим Акпєров

Акпєров закінчив Українську академію банківської справи. Працював менеджером-економістом, а потім - комерційним директором підприємства “Еко-Центр” у Сумах (2010-2015 роки). У 2015 році був провідним спеціалістом, а згодом - заступником генерального директора з маркетингу “Сумиоблагролісу”, в. о. директора “Сумського державного селекційного центру”. Працював три роки головою Сумської районної ради (2015-2018). У 2018 році став спочатку заступником голови сумської ОДА, через пів року - першим заступником.

Володимир Биков працює директором Департаменту містобудування та архітектури і балотується на посаду Сумського міського голови від "Аграрної партії України".

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомоФото Сергія Тихенка

Володимир Биков

Володимиру Бикову – 63 роки. Він заслужений архітектор України.

Раніше, з 1995 по 2003 рік Биков вже працював на посаді директора Департаменту містобудування та архітектури Сумської ОДА. У 1984-1989 роках був районним архітектором Білопільського району та депутатом Білопільської міськради. А з 1989 по 1995 рр. – заступником начальника головного управління архітектури та містобудування по сільському будівництву Сумської області.

Він двічі був головним архітектором Сум – з 2003 по 2006, та з 2010 по 2016 рр, коли його було звільнено під час ліквідації Департаменту містобудування та земельних відносин. У липні 2018 року Сумський районний суд поновив Володимира Бикова на посаді головного архітектора Сум. Сумська міська рада це рішення оскаржувала в апеляційному суді.

У 2007-2009 роках – директор ТОВ "Архітектурне бюро "А.Б.К."; А з 2009 по 2010 рр. – директор філії Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Укрдержбудекспертизи в Сумській області".

Тамара Іщенко з 2017 року і донині працює заступником директора з персоналу комунального підприємства Сумської облради "Суми-фарм". Вона також є однією з керівників громадської організації "Національна платформа "Жінки за мир". На посаду мера балотується від партії "Опозиційна платформа - за життя".

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомоFacebook: Тамара Іщенко

Тамара Іщенко

Тамарі Іщенко 63 роки. Вона закінчила Сумський державний педагогічний університет, працювала вчителем математики у Біловодській середній школі(1978-1979), старшою піонервожатою у Сумській середній школі №11 (1979-1980), організатором виховної роботи у Миколаївській школі (1980-1984), директором школи у Старому Селі (1984-2003), заступницею голови Сумської райдержадміністрації (2003-2005), методистом Сумського інституту післядипломної освіти (2006-2010).

З 2010 по 2014 роки вона була на посаді заступника голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря.

Іщенко була депутаткою Сумської районної ради 5-го скликання (2010-2015 роки), суб’єкт висування – Партія регіонів, була обрана по виборчому округу №26 (с.Червоне).

Згідно з інформацією руху "Чесно", Тамара Іщенко двічі балотувалася до Сумської обласної ради - 2006 року від Партії Регіонів, 2015 року - від Опозиційного блоку (за двома округами). Також вона балотувалася в народні депутати 2019 року від ОПЗЖ. На жодних з цих виборів її не обрали.

Олександр Кукса працює заступником директора ДП "Сумський агролісгосп" та є керівником громадської організації "Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сумській області" і членом партії "Правий сектор", від якої він і балотується на посаду Сумського міського голови.

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомоFacebook: Олександр Кукса

Олександр Кукса

Олександру Куксі 38 років. Він навчався в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.Макаренка на факультеті фізреабілітації, працював заступником начальника обласного управління молоді та спорту, помічником-консультантом депутата Сумської міської ради Андрія Баранова.

Балотувався до Сумської міськради у 2010 році від "Народної самооборони" та в 2015 році від "Батьківщини".

Ірина Купрейчик є директором і співзасновницею Благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Купрейчик "Твоя земля". З 2015 по квітень 2020 року була заступницею голови, а потім і в.о. голови Сумської обласної державної адміністрації, балотується на посаду мера Сум від політичної партії "Сила і честь".

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомоFacebook: Ірина Купрейчик

Ірина Купрейчик

Ірині Купрейчик 49 років. Вона народилася у Чернігові, закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, є кандидаткою технічних наук.

У 2004-2005 роках працювала інженером кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету, у 2005-2006 роках – викладачем цієї кафедри. З 2006 по 2011 – докторант Харківської державної академії культури.

У 2010-2012 роках Купрейчик працювала директором ТОВ "Нива-Агротех" у селі Горяйстівка Охтирського району.

У 2012-2014 роках була народною депутуткою України, членом Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя.

У березні 2014 року Ірина Купрейчик потрапила до "чорного списку" українців, яким заборонено в’їзд на територію "Республіки Крим". 3 липня 2014 року кореспондент Руху "ЧЕСНО" спіймав Ірину Купрейчик на "кнопкодавстві" – вона голосувала за себе і за іншого депутата.

Була членом партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", входила до політради партії. Була членом політичної партії "Фронт змін".

Балотування на виборах:

  • 2015 – кандидат в депутати Сумської обласної ради, безпартійна, суб’єкт висування – політична партія Блок Петра Порошенка "Солідарність", округ №57 (м.Суми), не обрано;
  • 2014 – кандидат в народні депутати України, округ №162 (центр – м.Охтирка), безпартійна, суб’єкт висування – політична партія "Народний фронт". Посіла третє місце з результатом 10,74%.
  • 2012 – обрано народним депутатом України, округ №162 (центр – м.Охтирка), безпартійна, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", перемогла з результатом 34,55%.
  • 2010 – обрано депутатом Сумської обласної ради, суб’єкт висування – політична партія "Фронт змін", №2 у виборчому списку.

Олександр Лисенко є чинним Сумським міським головою і балотується на цю посаду втретє від ВО "Батьківщина".

Хто хоче бути мером СумFacebook: Батьківщина.Сумська область

Олександр Лисенко

Олександр Лисенко народився у 1971 році в Москві, у родині військовослужбовця. У Сумах живе з 1984 року. У 1992 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище, а у 2010 році - Сумський державний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". З 2006 року очолював власне підприємство ТОВ "Сумитранс–С". Нині підприємство не працює.

Чинний мер є членом партії Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" з 2006 року. З лютого 2012 року до 2020 року очолював обласний її осередок. Нині головує там Вадим Лисий.

Олександр Лисенко двічі обрався міським головою Сум: у травні 2014 року на позачергових виборах та у листопаді 2015 року. Одружений, має доньку.

Володимир Лободін працює директором ТРЦ "Мануфактура". Балотується на посаду мера від партії "За майбутнє".

Хто хоче бути мером Сум (про всіх кандидатів)Facebook

Володимир Лободін

Володимир Лободін народився 11 березня 1979 року в Тростянці Сумської області. З 5 до 13 років мешкав у Росії, поблизу кордону з Китаєм. Після повернення на Сумщину закінчив Тростянецьку школу № 5. Має 3 вищих освіти, магістр державного управління.

Після університету працював у асоціації агрофірм протягом 2 років. Далі займався сімейним бізнесом: разом із батьком закуповував на ринку Барабашова товари й продавав їх на Сумщині. Через різні погляди на торгівлю пішов із цього бізнесу. Також на початку 2000-х кілька років був директором ТОВ "Агрофірма "Діброва".

У 2006 році зареєстрував ФОП на власне ім'я, основним видом діяльності якого був роздрібний продаж алкоголю та інших напоїв. У 2011 році цей ФОП був закритий.

Працював в управлінні економіки Тростянецької райдержадміністрації близько 2-х років. Став заступником начальника управління економіки, потім начальником відділу економічного аналізу.

З 2005-го року основним проєктом Лободіна є створення ТРЦ "Мануфактура". Займався оформленням документів на землю. У 2013 році відбулося відкриття "Мануфактури". З того часу й до сьогодні Лободін є директором ТР.

У 2010 році балотувався до Сумської обласної ради від Тростянця за висуванням політичної партії "Фронт Змін". З 2010 по 2012 роки був членом політичної партії "Фронт змін", після об'єднання – членом ВО "Батьківщина". З 2012 року – позапартійний.

У 2015 році двічі брав участь у місцевих виборах: до Сумської міської ради по округу №23 та до Сумської обласної ради по округу №30. Обидва рази балотувався як представник УКРОПу. Не був обраний на жодних з них.

22 липня 2016 написав заяву про складання повноважень голови Тростянецької районної організації політичної партії «УКРОП». Причиною рішення назвав незгоду з діями окремих членів обласного керівництва партії.

У 2016 році ввійшов до складу громадської комісії Сумської міської ради з питань містобудування і земельних відносин. Відповідне рішення затверджене 22 лютого 2017.

20 березня 2020 виступив співзасновником Благодійного фонду "Бізнес – місту", яка допомагала медикам у Сумах. 19 травня 2020 року Лободін пішов з посади керівника фонду. 28 травня 2020 року оголосив про створення громадської організації – "Інституту розвитку міста Суми".

Олена Мельник працює начальницею управління культури Департаменту культури, інформаційної політики та туризму і балотується на посаду Сумського міського голови від партії "Наш край".

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомоУрядовий кур'єр

Олена Мельник

Олені Мельник 57 років, вона народилася у селі Привілля на Глухівщині. Має дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочала вожатою в школі. До 2004 року працювала начальницею відділу культури Глухівської міської ради, заступницею Глухівського міського голови.

З 2004 до 2010 років була Глухівським міським головою. З 2010 року працює на посаді начальника управління культури Сумської облдержадміністрації, яке з 2020 року у структурі департаменту культури, інформаційної політики та туризму. Заслужений працівник культури України

2004 року перемогла на позачергових виборах Глухівського міського голови як безпартійна самовисуванка, набравши 79,6% голосів виборців. Її єдиний конкурент – Анатолій Кіяшко - набрав 10% голосів.

2006 року перемогла на виборах Глухівського міського голови як член Соціалістичної партії України. Її перевага над найближчим конкурентом, кандидатом від БЮТ Ігорем Грековим, склала усього 80 голосів. Голова ДВК №14 заявив про підміну членами комісії бюлетенів на його дільниці, Ігор Греков оскаржував результати виборів у зв’язку з фальсифікацією, проте суд визнав його аргументи необгрунтованими.

Тетяна Рябуха є народною депутаткою України, членом партії "Слуга народу", від якої і балотується на посаду мера.

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо

Тетяна Рябуха

Тетяна Рябусі 35 років. До обрання народною депутаткою вона працювала вчителькою початкових класів Сумської спеціалізованої школи №10, директоркою оздоровчого табору "Зоряний" КП "Шляхрембуд" Сумської міськради. До Верховної Ради вона йшла від партії "Слуга народу".

Вона має вищу освіту, закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С. Макаренка, спеціальність: "Початкове навчання та виховання". З 2018-ого року навчається за спеціальністю "Менеджер з адміністративної діяльності".

Тетяна Рябуха є членкинею фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, а також міжфракційних об’єднань: «Рівні можливості», «Парламентська платформа боротьби з туберкульозом», «За рідну Сумщину», комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, головою підкомітету у справах сім’ї та дітей.

Олександр Хоруженкозасновник громадської організації "Сумський центр досліджень регіональної політики", балотується на посаду мера від партії "Сила людей".

Хто хоче бути мером Сум (про всіх кандидатів)Facebook: Oleksandr Khoruzhenko

Олександр Хоруженко

Олександр Хоруженко народився в Лебедині Сумської області. Наразі йому 42 роки. У 2002 році закінчив навчання на історичному факультеті та факультеті іноземних мов Сумського державного педагогічного університету. У 2000-2002 роках також навчався в Українському вільному університеті, в Німеччині.

Працював автором і ведучим програм "Realpolitik" на телеканалі "Відікон" у Сумах та "Час на реформи" на телеканалі TVT у Тростянецькій громаді Сумської області. Також був членом наглядової ради у проєкті StopFake. У 2016-2019 роках працював координатором регіонального Офісу реформ з децентралізації та розвитку в Сумській області. Засновник і редактор медіаплатформи SumyNews (2009-2016 роки). У 2005-2006 роках - начальник управління внутрішньої політики Сумської обласної державної адміністрації. З 2000 року до 2004 року - викладач правничих дисциплін в Сумському державному педагогічному університеті.

Безпартійний, ексдепутат Сумської міської ради 6-го скликання. Був обраний 2010 року за списком партії "Рідне місто". У 2014 році достроково склав повноваження депутата.

У 2002 році балотувався на виборах до Сумської міської ради 4-го скликання від Партії "Реформи і порядок" по округу №58, не пройшов.

Також Олександр Хоруженко у 2014-2015 роках координував виборчі програми Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області.

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