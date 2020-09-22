У Сумській міській раді посилили карантинні обмеження

З метою запобігання поширення гострої респіраторної інфекції, відповідно до чинного законодавства та згідно з розпорядженням очільника Сум було розроблено та затверджено графіки перебування працівників на робочому місці та дистанційної роботи на вказаний період, а також визначено форми та способи організації роботи та здійснення контролю за роботою працівників, що працюють дистанційно.

Разом із тим, керівників структурних підрозділів зобов’язали щодня до 9:30 ранку повідомляти відділ організаційно-кадрової роботи про кількість працівників виконавчого органу, які хворіють на гострі інфекційні захворювання дихальних шляхів (ГРВІ, грип, пневмонія, COVID-19 тощо).

Водночас обмежили й безпосередній прийом та обслуговування фізичних та юридичних осіб виконавчими органами міської ради, а адміністративні та інші управлінські послуги відтепер надаються засобами телефонного, електронного та поштового зв’язку, а також за допомогою скриньок для документів, раніше встановлених у фойє адміністративних приміщень задля мінімізації контактів при обміні документами у паперовому вигляді.

Окрім цього, працівникам міськради продовжують проводити обов’язковий ранковий температурний скринінг; у будівлі системно дезінфікують коридори, кабінети та інші приміщення, а кожні півгодини знезаражуються й місця наймасовішого дотику (дверні ручки, поручні та кнопки ліфтів); працівниками охорони здійснюється контроль за використанням працівниками та відвідувачами засобів індивідуального захисту.