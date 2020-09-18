Ахтырский «Нефтяник» вылетел из аматорского кубка

Местный ФК «Волчанск» принимал ахтырский «Нефтяник». После «сухой» ничьей в Ахтырке «нефтяники» уступили 0:3 и выбыли из розыгрыша.
Участие в Кубке Украины среди любителей продолжают глуховский «Велетень», ФК «Сумы» и николаевская «Виктория».
26 сентября николаевская команда принимала киевский клуб «Єдність»....
Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграл с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу,...
Сегодня, 26 сентября, проходит 4-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу,...
Липоводолинский «Альянс» возвращается на «Юбилейный» с болельщиками....