На Сумщине еще 212 случаев коронавируса: 3 летальных По состоянию 1 октября на Сумщине 4435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 212 человек (Сумы - 153, Шостка - 7, Конотоп - 1, Ромны - 3, Ахтырка - 7, Лебедин – 10, Белопольский р-н - 2, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский р-н - 2, Ахтырский р-н - 2, Середина-Будский р-н - 3, Сумской р-н - 16, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 75 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 3 (Конотоп - 1, Ромны - 1, Бурынский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1798 человек, из них за минувшие сутки - 50 (Сумы – 21, Конотоп - 19, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2712 случаев заболевания, в Сумском районе - 284, Белопольский район - 121, Бурынский район – 27, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 32, Глуховский район – 24, г. Конотоп - 230, Конотопский район - 61, Краснопольский р-н - 43, Кролевецкий район - 112, г. Лебедин - 91, Лебединский р-н – 16, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 88, г. Ахтырка - 112, Ахтырский р-н – 29, Путивльский район – 14, г. Ромны - 119, Роменский район - 59, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 91, г. Шостка - 114, Шосткинский р-н - 7, Ямпольский р-н - 6.