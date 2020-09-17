Сумчанам дали таки горячую воду, - мэрия Департамент инфраструктуры города сообщает, что горячее водоснабжение предоставляется во все дома, которые обслуживает котельная Северного промузла.

По состоянию на 8:30 с горячей водой уже 70% объектов. По прогнозам тепловиков, работы в полном объеме будут выполнены до конца рабочего дня.

Напомним: потребители КСПУ без горячей воды с апреля. Обещали, что вода будет с 1 июня, потом 1 июля, 1 сентября, 5 сентября, 10 сентября, 15 сентября, через 3-5 дней после 23 сентября…