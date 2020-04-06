В Сумах включили отопление в больницах, школах и детсадах (обновлено) Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города.

Теплоноситель подан в медицинские и учебные заведения г. Сумы, говорится в сообщении.

Напомним: согласно прогнозу гидрометцентра октябрь будет теплее обычного на 4-6 градусов. А отопление обычно включают при трех подряд днях со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов.

Сегодня утром на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке появилось сообщение о включении горячей воды потребителям КСПУ и включении отопления в больницах, школах и детсадах.

«Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми», - говорилось в сообщении. Позже было добавлено слова «буде» и получилось: «Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій буде поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми».

Таким образом Александр Журба поспешил включить отопление в обход комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, после решения которой включается отопление в Сумах.