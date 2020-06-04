В Шостке охранник задержал магазинного грабителя

На линию «102» обратился охранник одного из супермаркетов Шостки. Он рассказал, что неизвестный пытался похитить из магазина товар: мясо, колбасу, водку, пиво, шоколад и т.д. на общую сумму более 700 гривен. Однако злоумышленника удалось задержать уже за пределами торговой точки. На вызов прибыли участковые офицеры полиции.
Подозреваемым оказался неоднократно судимый 35-летний житель Шостки. Набрав товара на полках, он пытался бежать из магазина через вход в торговый зал, но не рассчитал, что охранник окажется проворнее.
Действия злоумышленника в полиции квалифицировали как грабеж и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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