В Шостке охранник задержал магазинного грабителя Набрав на полках супермаркета понравившегося товара на сумму более 700 гривен, злоумышленник пытался незамеченным покинуть магазин в обход кассы. Впрочем, охранник вовремя заметил действия клиента и задержал мужчину уже за пределами магазина.

На линию «102» обратился охранник одного из супермаркетов Шостки. Он рассказал, что неизвестный пытался похитить из магазина товар: мясо, колбасу, водку, пиво, шоколад и т.д. на общую сумму более 700 гривен. Однако злоумышленника удалось задержать уже за пределами торговой точки. На вызов прибыли участковые офицеры полиции.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 35-летний житель Шостки. Набрав товара на полках, он пытался бежать из магазина через вход в торговый зал, но не рассчитал, что охранник окажется проворнее.

Действия злоумышленника в полиции квалифицировали как грабеж и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.