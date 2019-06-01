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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58330

Ученики сумской школы № 27 помогли воспитанникам Глинского дома-интерната

Ежегодно школьники покупают канцелярские принадлежности воспитанникам Глинского дома-интерната.

Об этом сообщается в Фейсбуке заведения.

«Самая высокая наука жизни - мудрость. А самая высокая мудрость - быть добрым. Доброту и отзывчивость, сопереживание и душевность, умение поддержать и помочь - это качества, которые ежегодно демонстрируют ученики нашей школы, приобщаясь к акции по сбору канцелярских принадлежностей воспитанникам Глинского дома-интерната. Спасибо учителям, родителям и ученикам за активное участие!», - говорится в сообщении.

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