Ученики сумской школы № 27 помогли воспитанникам Глинского дома-интерната

Об этом сообщается в Фейсбуке заведения.
«Самая высокая наука жизни - мудрость. А самая высокая мудрость - быть добрым. Доброту и отзывчивость, сопереживание и душевность, умение поддержать и помочь - это качества, которые ежегодно демонстрируют ученики нашей школы, приобщаясь к акции по сбору канцелярских принадлежностей воспитанникам Глинского дома-интерната. Спасибо учителям, родителям и ученикам за активное участие!», - говорится в сообщении.
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