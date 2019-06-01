Ученики сумской школы № 27 помогли воспитанникам Глинского дома-интерната Ежегодно школьники покупают канцелярские принадлежности воспитанникам Глинского дома-интерната.

Об этом сообщается в Фейсбуке заведения.

«Самая высокая наука жизни - мудрость. А самая высокая мудрость - быть добрым. Доброту и отзывчивость, сопереживание и душевность, умение поддержать и помочь - это качества, которые ежегодно демонстрируют ученики нашей школы, приобщаясь к акции по сбору канцелярских принадлежностей воспитанникам Глинского дома-интерната. Спасибо учителям, родителям и ученикам за активное участие!», - говорится в сообщении.