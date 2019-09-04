В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту 2-4 октября на базе конноспортивной школы на Веретеновке пройдет Кубок Сумской области по конному спорту.

Спортсмены будут соревноваться в выездке и конкуре. Начало соревнований каждый день в 12.00.