Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40241

В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту

2-4 октября на базе конноспортивной школы на Веретеновке пройдет Кубок Сумской области по конному спорту.

Спортсмены будут соревноваться в выездке и конкуре.

Начало соревнований каждый день в 12.00.

Спорт Конный спорт

По тематике

Сумские конники с призами на чемпионате Украины
11.08.2020 16:23

Сумские конники с призами на чемпионате Украины

7-9 августа на базе КК «Parade Allure» в Жашкове Черкасской области состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий CSN-CH-UKR (III ранг)....

Шосткинцы привезли 11 призовых мест с региональных соревнований по конкуру в Бречи
04.08.2020 08:44

Шосткинцы привезли 11 призовых мест с региональных соревнований по конкуру в Бречи

С 30 июля по 2 августа в с. Бреч Черниговской обл. в Конно-спортивном комплексе «Бреч» состоялся очередной этап Открытых региональных...

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту
03.10.2019 09:39

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту
27.09.2019 08:29

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

В Сумах состоялся открытый Чемпионат города по конному спорту
04.09.2019 11:03

В Сумах состоялся открытый Чемпионат города по конному спорту

1 сентября в Сумах на базе конно-спортивной школы провели открытый Чемпионат города по конному спорту....

Новости

На Сумщине еще 212 случаев коронавируса: 3 летальных
Сегодня 09:27
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
Вчера 20:09
Из-за ветра на Сумщине три населенных пункта и повышен концентрация пыли в воздухе
Сегодня 13:05
На сумском Суспільном не будет новостей из-за коронавируса
Сегодня 12:59
В Сумах водитель предлагал патрульным взятку
Сегодня 12:34
За два месяца СБУ разоблачила 3 ОПГ, которые действовали на Сумщине
Сегодня 12:28
В Сумах пройдет чемпионат области по скалолазанию
Сегодня 12:20
На Сумщине снизилась средняя зарплата
Сегодня 12:12
В Сумах по улице бегает свинья (видео)
Сегодня 11:57
В Сумах полиция раскрыла грабеж
Сегодня 11:48
В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту
Сегодня 11:40
Директор департамента инфраструктуры поспешил «включить» отопление в сумских больницах
Сегодня 11:30
view counter

Статьи

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Сегодня 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
Вчера 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
Вчера 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Вчера 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.