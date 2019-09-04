Спортсмены будут соревноваться в выездке и конкуре.
Начало соревнований каждый день в 12.00.
7-9 августа на базе КК «Parade Allure» в Жашкове Черкасской области состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий CSN-CH-UKR (III ранг)....
С 30 июля по 2 августа в с. Бреч Черниговской обл. в Конно-спортивном комплексе «Бреч» состоялся очередной этап Открытых региональных...
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
1 сентября в Сумах на базе конно-спортивной школы провели открытый Чемпионат города по конному спорту....