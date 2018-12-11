В Сумах пройдет чемпионат области по скалолазанию

Впервые в Сумах пройдет Чемпионат Сумской области по скалолазанию на скалодроме! Это знаковое событие, поскольку за участие в соревновании можно будет получить официальные спортивные разряды. Они позволят участвовать в чемпионатах Украины и расти в спортивном мастерстве.
Соревнования личные и проводятся в виде «скорость», «сложность» и проводятся согласно «Правилам проведения соревнований по скалолазанию».
Любой желающий от 8 лет! Участники объединяются в семь возрастных групп: от самых маленьких до самых старших смельчаков. Необязательно быть спортсменом или мастером спорта. Эти соревнования, в первую очередь, для самих себя.
3 октября соревнуются дети с 8 до 15 лет.
4 октября соревнуются взрослые от 16 лет и старше.
Все мероприятия будут проходить в Сумах в городском парке имени Кожедуба на скалодроме на Летней эстраде.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться, предоставить страховой полис от травм на время соревнований, в день соревнований предоставить справку от семейного врача о допуске к соревнованиям и оплатить организационный взнос.
Стоимость организационного взноса:
- 50 гривен для детей до 15 лет.
- 100 гривен для взрослых с 16 лет.
Оргвзнос оплачивается в день соревнований во время работы секретариата.
1. Лично с помощью электронной формы https://bit.ly/3bS4kfq.
2. Или в групповой заявке, которая может быть оформлена в произвольной форме (таблица в Word).
Для призеров и участников соревнований будут подготовлены специальные призы.
Призеры получат медали и дипломы, месячные абонементы для занятий на скалодроме на Летней эстраде. И другие подарки от партнеров.
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