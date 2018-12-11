В Сумах пройдет чемпионат области по скалолазанию 3-4 октября в Сумах впервые пройдет чемпионат области по спортивному скалолазанию.

Впервые в Сумах пройдет Чемпионат Сумской области по скалолазанию на скалодроме! Это знаковое событие, поскольку за участие в соревновании можно будет получить официальные спортивные разряды. Они позволят участвовать в чемпионатах Украины и расти в спортивном мастерстве.

Формат

Соревнования личные и проводятся в виде «скорость», «сложность» и проводятся согласно «Правилам проведения соревнований по скалолазанию».

Кто может посоревноваться?

Любой желающий от 8 лет! Участники объединяются в семь возрастных групп: от самых маленьких до самых старших смельчаков. Необязательно быть спортсменом или мастером спорта. Эти соревнования, в первую очередь, для самих себя.

Когда и где проводится?

3 октября соревнуются дети с 8 до 15 лет.

4 октября соревнуются взрослые от 16 лет и старше.

Все мероприятия будут проходить в Сумах в городском парке имени Кожедуба на скалодроме на Летней эстраде.

Как принять участие?

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться, предоставить страховой полис от травм на время соревнований, в день соревнований предоставить справку от семейного врача о допуске к соревнованиям и оплатить организационный взнос.

Стоимость организационного взноса:

- 50 гривен для детей до 15 лет.

- 100 гривен для взрослых с 16 лет.

Оргвзнос оплачивается в день соревнований во время работы секретариата.

Как зарегистрироваться?

1. Лично с помощью электронной формы https://bit.ly/3bS4kfq.

2. Или в групповой заявке, которая может быть оформлена в произвольной форме (таблица в Word).

Для призеров и участников соревнований будут подготовлены специальные призы.

Призеры получат медали и дипломы, месячные абонементы для занятий на скалодроме на Летней эстраде. И другие подарки от партнеров.