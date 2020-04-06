Директор департамента инфраструктуры поспешил «включить» отопление в сумских больницах Сегодня утром на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке появилось сообщение о включении горячей воды потребителям КСПУ и включении отопления в больницах, школах и детсадах.

«Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми», - говорилось в сообщении. Позже было добавлено слова «буде» и получилось: «Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій буде поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми».

Таким образом Александр Журба поспешил включить отопление в обход комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, после решения которой включается отопление в Сумах.