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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30378

Директор департамента инфраструктуры поспешил «включить» отопление в сумских больницах

Сегодня утром на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке появилось сообщение о включении горячей воды потребителям КСПУ и включении отопления в больницах, школах и детсадах.

«Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми», - говорилось в сообщении. Позже было добавлено слова «буде» и получилось: «Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій буде поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми».

Таким образом Александр Журба поспешил включить отопление в обход комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, после решения которой включается отопление в Сумах.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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