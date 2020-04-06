Директор департамента инфраструктуры поспешил «включить» отопление в сумских больницах

«Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми», - говорилось в сообщении. Позже было добавлено слова «буде» и получилось: «Разом з тим, як і обіцяли раніше, теплоносій буде поданий до медичних установ та навчальних закладів м.Суми».
Таким образом Александр Журба поспешил включить отопление в обход комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, после решения которой включается отопление в Сумах.
Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города....
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....
Сегодня, 6 апреля, прошло заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....
Сегодня, 6 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдет заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....