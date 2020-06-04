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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48345

В Сумах полиция раскрыла грабеж

Преступление было совершено двумя неизвестными в Сумах на улице Героев Крут. Злоумышленники догнали прохожего, сбили с ног и отобрали у него личные вещи и документы.

В Сумской отдела полиции с заявлением о грабеже обратился молодой сумчанин. Как рассказал правоохранителям 29-летний мужчина, около двух часов ночи, 26 сентября, он возвращался домой, когда к нему сзади подбежали двое неизвестных, сбили с ног и начали избивать. Затем, обшарили карманы и рюкзак, забрали дорогой мобильный телефон, музыкальные колонки, личные документы и банковские карточки и скрылись. К счастью, пострадавший успел запомнить приметы одного из злоумышленников. Это и помогло впоследствии разыскать и задержать нападавших.

Ими оказались 21-летний житель города Прилуки Черниговской области и 20-летний житель областного центра. Часть похищенных во время грабежа вещей у злоумышленников изъято.

В полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим подобным преступлениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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