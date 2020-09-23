У Сумах пройде виставка під відкритим небом Відкриття виставки “Очікування Vs Реальність” відбудеться 2 жовтня о 10:00 на вулиці Соборна, 27 (поряд з сумською міською галереєю).

Виставка триватиме до 7 жовтня, на ній відвідувачі побачать 9 історій людей, які постраждали від різних видів сучасного рабства, що допоможе усвідомити ризики від цієї злочинної діяльності.

Метою заходу є підвищення рівня обізнаності наших громадян щодо потенційної небезпеки нелегального працевлаштування та актуальності таких понять, як торгівля людьми та експлуатація. Кожен відвідувач виставки матиме можливість поспілкуватись зі спеціалістами з протидії торгівлі людьми та отримати поради щодо того, як подбати про себе та безпеку своїх рідних.

Кожне зображення на виставці має QR-код з посиланням на сайт, де можна прочитати повну історію.

Виставка є частиною інформаційної кампанії, що проводиться Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міністерством соціальної політики України, Міжнародною організацією з міграції, НУО А21-Україна для інформування людей про правила безпеки в рамках протидії торгівлі людьми.