У Сумах пройде виставка під відкритим небом

Виставка триватиме до 7 жовтня, на ній відвідувачі побачать 9 історій людей, які постраждали від різних видів сучасного рабства, що допоможе усвідомити ризики від цієї злочинної діяльності.
Метою заходу є підвищення рівня обізнаності наших громадян щодо потенційної небезпеки нелегального працевлаштування та актуальності таких понять, як торгівля людьми та експлуатація. Кожен відвідувач виставки матиме можливість поспілкуватись зі спеціалістами з протидії торгівлі людьми та отримати поради щодо того, як подбати про себе та безпеку своїх рідних.
Кожне зображення на виставці має QR-код з посиланням на сайт, де можна прочитати повну історію.
Виставка є частиною інформаційної кампанії, що проводиться Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міністерством соціальної політики України, Міжнародною організацією з міграції, НУО А21-Україна для інформування людей про правила безпеки в рамках протидії торгівлі людьми.
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