Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09209

У Сумах пройде виставка під відкритим небом

Відкриття виставки “Очікування Vs Реальність” відбудеться 2 жовтня о 10:00 на вулиці Соборна, 27 (поряд з сумською міською галереєю).

Виставка триватиме до 7 жовтня, на ній відвідувачі побачать 9 історій людей, які постраждали від різних видів сучасного рабства, що допоможе усвідомити ризики від цієї злочинної діяльності.

Метою заходу є підвищення рівня обізнаності наших громадян щодо потенційної небезпеки нелегального працевлаштування та актуальності таких понять, як торгівля людьми та експлуатація. Кожен відвідувач виставки матиме можливість поспілкуватись зі спеціалістами з протидії торгівлі людьми та отримати поради щодо того, як подбати про себе та безпеку своїх рідних.

Кожне зображення на виставці має QR-код з посиланням на сайт, де можна прочитати повну історію.

Виставка є частиною інформаційної кампанії, що проводиться Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міністерством соціальної політики України, Міжнародною організацією з міграції, НУО А21-Україна для інформування людей про правила безпеки в рамках протидії торгівлі людьми.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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