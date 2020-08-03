На Сумщине снизилась средняя зарплата

В августе 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 9835 грн (в целом по Украине - 11446 грн). Это меньше, чем в июле, когда средняя зарплата составляла 10133 грн (по Украине было 11804 грн).
По сравнению с августом 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 12,4%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,8%.
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