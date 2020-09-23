Под Сумами пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и 29-й государственный пожарно-спасательный пост.
По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил кровлю и перекрытие по всей площади. Возникла угроза перекидывания огня для расположенные рядом две хозяйственные сооружения и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.
В 00:54 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность уничтожения огнем от зданий. А в 01:35 ликвидировали пожар.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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