Под Сумами пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки 30 сентября в 23:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Продольная в с. Великие Вильмы Сумского района.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и 29-й государственный пожарно-спасательный пост.

По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил кровлю и перекрытие по всей площади. Возникла угроза перекидывания огня для расположенные рядом две хозяйственные сооружения и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 00:54 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность уничтожения огнем от зданий. А в 01:35 ликвидировали пожар.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.