За два месяца СБУ разоблачила 3 ОПГ, которые действовали на Сумщине В течение августа-сентября 2020 года Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех преступных группировок, которые действовали на территории Сумской области.

Участникам групп инкриминируют контрабанду и сбыт наркотиков, незаконную переправку нелегалов, производство и поставку в больницы контрафактных антисептиков.

Так на днях следователи органов безопасности сообщили о подозрении в организации нарколаборатории и покушении на контрабанду психотропов жителю столицы. Киевлянин возглавил преступную группу и в августе пытался через Сумскую область незаконно переправить в Россию 10 килограммов «синтетики» собственного производства.

По материалам Управления сообщено о подозрении трем организаторам канала незаконной миграции. Дельцы способствовали незаконной переправке иностранцев в страны Евросоюза по поддельным документам.

Еще трем участникам преступной группировки из Сум сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении и сбыте подакцизных товаров. На базе местного частного предприятия злоумышленники нелегально производили контрафактный спирт для антисептиков. Поддельные средства дезинфекции они реализовывали в медицинские учреждения региона.

Мероприятия по противодействию оргпреступности проходили совместно со следователями Главного управления Нацполиции Сумщины, Главного управления Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.