В Сумах водитель предлагал патрульным взятку На улице Черниговской в Сумах экипаж патрульных остановил водителя Renault Magnum, который на полуприцепе перевозил комбайн с жаткой.

Во время проверки документов, патрульные выяснили, что водитель не имел разрешения на участие в дорожном движении по улицам областного центра. Стражи порядка сообщили водителю, что на него будет составлен административный материал по ст. 132-1 КУоАП, а именно за нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств.

А вот сам водитель почему-то решил, что может избежать ответственности и предложил инспекторам неправомерную выгоду. Патрульные предупредили гражданина об уголовной ответственности, но вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, он положил в папку с документами денежные средства в размере 200 гривен и настаивал на «решении вопроса» без постановления.

Далее для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.