Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34250

В Сумах водитель предлагал патрульным взятку

На улице Черниговской в Сумах экипаж патрульных остановил водителя Renault Magnum, который на полуприцепе перевозил комбайн с жаткой.

Во время проверки документов, патрульные выяснили, что водитель не имел разрешения на участие в дорожном движении по улицам областного центра. Стражи порядка сообщили водителю, что на него будет составлен административный материал по ст. 132-1 КУоАП, а именно за нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств.

А вот сам водитель почему-то решил, что может избежать ответственности и предложил инспекторам неправомерную выгоду. Патрульные предупредили гражданина об уголовной ответственности, но вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, он положил в папку с документами денежные средства в размере 200 гривен и настаивал на «решении вопроса» без постановления.

Далее для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Взятка полицейскому

По тематике

23.09.2020 16:58

На Сумщине пьяный тракторист дважды пытался откупиться от полицейских

Житель Шостки дважды в течение недели предлагал сотрудникам группы реагирования патрульной полиции деньги за непривлечение его к административной ответственности....

В Сумах водитель маршрутки предлагал патрульным взятку
14.08.2020 17:47

В Сумах водитель маршрутки предлагал патрульным взятку

Патрулируя улицу Римского-Корсакова, инспекторы зафиксировали нарушение правил обгона водителем маршрутного транспортного средства....

27.07.2020 16:06

В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов

В Сумах работники патрульной полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 41-летний местный житель....

Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина
23.07.2020 17:30

Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина

Шосткинской местной прокуратурой совместно с Шосткинским отделом полиции задокументированы попытку подкупа полицейского....

22.07.2020 14:21

На Сумщине два пьяных водителя пытались откупиться от полицейских

Чтобы избежать ответственности за вождение автомобилей в нетрезвом состоянии, двое мужчин предлагали полицейским денежные средства....

Новости

На Сумщине еще 212 случаев коронавируса: 3 летальных
Сегодня 09:27
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
Вчера 20:09
Из-за ветра на Сумщине три населенных пункта и повышен концентрация пыли в воздухе
Сегодня 13:05
На сумском Суспільном не будет новостей из-за коронавируса
Сегодня 12:59
В Сумах водитель предлагал патрульным взятку
Сегодня 12:34
За два месяца СБУ разоблачила 3 ОПГ, которые действовали на Сумщине
Сегодня 12:28
В Сумах пройдет чемпионат области по скалолазанию
Сегодня 12:20
На Сумщине снизилась средняя зарплата
Сегодня 12:12
В Сумах по улице бегает свинья (видео)
Сегодня 11:57
В Сумах полиция раскрыла грабеж
Сегодня 11:48
В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту
Сегодня 11:40
Директор департамента инфраструктуры поспешил «включить» отопление в сумских больницах
Сегодня 11:30
view counter

Статьи

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Сегодня 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
Вчера 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
Вчера 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Вчера 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.