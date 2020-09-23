На сумском Суспільном не будет новостей из-за коронавируса

«Работники филиала, которые обеспечивали их производство - на карантине.
Однако, мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит в области и Сумах - на нашей странице здесь, на сайте Суспільного https://bit.ly/30nnGEm и на других платформах.
Новости на Украинском радио Сумы в 12-10 и 17-10 остаются.
Берегите себя и своих близких!», - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.
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