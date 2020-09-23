Из-за ветра на Сумщине три населенных пункта и повышен концентрация пыли в воздухе Из-за сильного ветра в ночь на 1 октября в Сумской области остались без электроэнергии три населенных пункта.

Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

«По состоянию на 7 часов по области были обесточены 2 линии по 10 киловатт, 12 трансформаторных подстанций и 3 населенных пункта в Роменском и Конотопском районах», - сообщил он.

По его словам запах дыма, на который утром 1 октября жаловались сумчане, - это следствие пылевых бурь, которые прошли в области.

По данным мониторинга SaveEcoBot, в 6 утра в Сумах состояние воздуха имел индекс 163, что означает вредный уровень для здоровья. На 11:00 этот уровень снизился до отметки 114, что означает «вредный уровень для чувствительных групп людей». Такой уровень может привести к дискомфорту при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Данный мониторинг показывает индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха - мелкодисперсной пыли фракции PM2.5, пишет Суспільне.