Шосткинские акробаты отличились в Геническе

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 11 областей Украины. Сумскую область представляли воспитанники Шосткинской КДЮСШ «Барса» в составе 33 спортсменов.
По итогам соревнований Кубка Украины в общекомандном зачете Сумская область заняла почетное III место.
В командных соревнованиях среди женщин наша команда в составе Ирины Бузыревой, Валерии Егиной, Дианы Денисовой, Софии Бучинской завоевала золотые награды.
В личном зачете Диана Денисова была первой во втором упражнении, Валерия Егина стала серебряным призером в многоборье.
В возрастной группе 2008-2009 годов рождения всеукраинских соревнований среди девушек абсолютное первенство завоевала Валерия Зуева.
В возрастной группе 2010-2011 годов рождения второе место - Татьяна Плавко, 3-е место - Арина Елецкая, у юношей этой же возрастной группы серебряным призером стал Матвей Приплавко, а бронза у Александра Овсюка.
Подготовили спортсменов тренеры Лилия Приходько, Лидия Матвиенко, Валентина Герасименко, Наталья Мельник, Руслана Романченко.
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