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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинские акробаты отличились в Геническе

23-27 сентября в Геническе состоялись Кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ и клубов по прыжкам на акробатической дорожке.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 11 областей Украины. Сумскую область представляли воспитанники Шосткинской КДЮСШ «Барса» в составе 33 спортсменов.

По итогам соревнований Кубка Украины в общекомандном зачете Сумская область заняла почетное III место.

В командных соревнованиях среди женщин наша команда в составе Ирины Бузыревой, Валерии Егиной, Дианы Денисовой, Софии Бучинской завоевала золотые награды.

В личном зачете Диана Денисова была первой во втором упражнении, Валерия Егина стала серебряным призером в многоборье.

В возрастной группе 2008-2009 годов рождения всеукраинских соревнований среди девушек абсолютное первенство завоевала Валерия Зуева.

В возрастной группе 2010-2011 годов рождения второе место - Татьяна Плавко, 3-е место - Арина Елецкая, у юношей этой же возрастной группы серебряным призером стал Матвей Приплавко, а бронза у Александра Овсюка.

Подготовили спортсменов тренеры Лилия Приходько, Лидия Матвиенко, Валентина Герасименко, Наталья Мельник, Руслана Романченко.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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