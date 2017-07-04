Сумские синоптики подвели климатические итоги сентября Погода в сентябре формировалась в основном под влиянием областей высокого давления.

Наблюдалась теплее обычной, в первой половине месяца жаркая, преимущественно сухая погода. Малочисленные и малоактивные атмосферные фронты, проходили через территорию области, но существенного влияния на погоду не имели.

8 сентября на севере, на остальной территории области 18 сентября наметился переход средней суточной температуры воздуха через 15 °С в сторону понижения, - закончилось метеорологическое лето, что на 3-13 дней позже среднего многолетнего срока.

Средняя месячная температура воздуха составляла 15,5-17 °С, что на 3,5-4 °С выше нормы. Такая и более высокая температура в сентябре наблюдалась в третий раз после 1994 и 2015 за последние 70 лет.

Максимальная температура воздуха в первой декаде сентября повышалась до 32-34 °С.

Минимальная температура воздуха в начале третьей декады снижалась до 0-2 °С тепла, на крайнем севере до 2 °С мороза.

На большей территории области осадков выпало 16-35 мм, или 33-78% месячной нормы.

За месяц зарегистрировано 3-5 дней с осадками в 1 мм и более, в том числе 1-2 дня с осадками в 5 мм и более. Суточный максимум осадков составил 5-13 мм.

Ветер преобладал умеренный, лишь во второй половине месяца на юге и востоке наблюдалось в течение 1-4 дней усиление до 16-17 м/с.

Агрометеорологические условия для окончания вегетации поздних сельскохозяйственных культур в сентябре были в основном удовлетворительными. Заморозки в начале третьей декады сентября были малоинтенсивными и кратковременными и вреда не нанесли.

Запасы продуктивной влаги на большинстве полей под озимыми культурами состоянию на 28 сентября еще оставались в пахотном слое недостаточными - 8-13 мм, на крайнем севере достаточные - 25 мм, сообщает Сумской областной гидрометцентр.