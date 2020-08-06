В Сумах будут судить рецидивиста, который совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней Сумской местной прокуратурой утверждено и 30 сентября 2020 направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего сумчанина, который совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней.

Событие произошло 26 июля 2020 около 21 часов 30 минут в г. Сумы. 15-летняя девушка увидела, как за ней наблюдает взрослый человек со спущенными штанами. Несовершеннолетняя пыталась убежать, однако тот догнал ее, повалил на землю и совершил сексуальное насилие. Когда на крик девушки прибежали прохожие, нападающий с места происшествия скрылся. Однако уже через несколько минут его задержали сотрудники полиции.

Как выяснилось, задержанный уже был осужден за покушение на изнасилование женщины. В районе дачного кооператива «Химик» 29 июля 2015 года он напал на потерпевшую, однако совершить преступление ему помешали граждане, которые прибежали на крик женщины. Также он был осужден за грабеж, совершенный 13 ноября 2017 года в г. Сумы. Тогда он отобрал у несовершеннолетнего телефон.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 153 (совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица) УК Украины. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено Сумским отделом полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.