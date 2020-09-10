В Сумах полиция охраны задержала вора Когда в помещении бывшего магазина сработала сигнализация, выведенная на центральный пульт полиции охраны, на место происшествия оперативно прибыла дежурная группа реагирования.

Правоохранители заметили, как из ворот выскочил человек и бросился прочь. Очевидно, беглец настолько хотел избежать встречи с полицией, что даже бросил мешок с добычей.

Однако, несмотря на все попытки незнакомца как можно быстрее исчезнуть, группа реагирования догнала «бегуна» и задержала.

Как оказалось впоследствии, задержанный - 35-летний ранее неоднократно судимый сумчанин. В мае нынешнего года он освободился из заведения пенитенциарной системы в Харьковской области, где отбывал наказание за совершение краж.

Мужчина, заметив неработающий объект, сорвал замок с ворот, проник в помещение и вынес сварочный аппарат и две углошлифовальные машинки.

Сотрудники полиции охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которая задокументировала факт совершения преступления и изъяла вещественные доказательства.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за кражу, соединенную с проникновением в помещение или иное хранилище, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к другим подобным преступлениям, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.