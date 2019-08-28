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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05262

На Сумщине прикрыли канал нелегальной миграции в ЕС

Масштабный канал нелегальной миграции иностранных граждан в страны Евросоюза разоблачили работники Управления стратегических расследований в Сумской области, Сумского отдела полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры Сумской области.

Как установили правоохранители, супруги из Киева и житель Закарпатья «оформляли» иностранным гражданам для незаконной переправки через государственную границу Украины поддельные паспортные документы Украины, европейских стран, а также въездные визы в страны ЕС. Указанные документы используются иностранцами для прохождения пограничного контроля Украины, стран Европы и Ближнего Востока.

По мнению специалистов, супруги сбывалb поддельные документы высокого качества. Для этого они имели более двухсот различных печатей и штампов многих правоохранительных и силовых ведомств, консульских и медицинских учреждений, учебных заведений, банков и государственных организаций.

Работники СБУ, следователи Сумского отдела полиции и сотрудники Управления стратегических расследований, которые осуществляли оперативное сопровождение дела, под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры в ходе передачи поддельных документов задержали сначала киевлянина, а впоследствии - его жену. Во время обысков в городах Киев и Ужгород, у участников организованной преступной группы были обнаружены и изъяты поддельные паспорта стран ЕС и другие «документы», оборудование для их изготовления, дата-штампы, компьютерная техника и другое оборудование, которое использовалось в противоправных целях .

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст. 332 (незаконная переправка через государственную границу), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 (сбыт поддельных документов, печатей и штампов совершенное в составе организованной группы) УК Украины, фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений в составе межрегиональной организованной группы, созданной на этнической основе.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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