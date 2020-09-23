В Сумах сбили школьника: водитель скрылся с места ДТП 30 сентября в Сумах на ул. Заливной произошло ДТП.

О нем в Фейсбуке написала мама пострадавшего школьника Галина Ивченко

«Обращаюсь ко всем неравнодушным!!!

Сегодня 30.09.2020 утром 7.45-7.52, возле школы №29, было совершено ДТП, в ходе которого пострадал мой ребёнок. Водитель скрылся с места происшествия.

Нужны записи видеорегистраторов автомобилей, которые находились в этом районе (29 школа, Сам маркет, СТГ).

Информацию можно предоставить в ЛС, Галина Ивченко», - написала она.

Информацию о ДТП подтвердили в патрульной полиции Сумщины. Пока происходят поиски виновника и свидетелей аварии. Всех, кто может помочь, просят позвонить 102.