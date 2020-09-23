Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13911

В Сумах сбили школьника: водитель скрылся с места ДТП

30 сентября в Сумах на ул. Заливной произошло ДТП.

О нем в Фейсбуке написала мама пострадавшего школьника Галина Ивченко

«Обращаюсь ко всем неравнодушным!!!

Сегодня 30.09.2020 утром 7.45-7.52, возле школы №29, было совершено ДТП, в ходе которого пострадал мой ребёнок.  Водитель скрылся с места происшествия.

Нужны записи видеорегистраторов автомобилей, которые находились в этом районе (29 школа, Сам маркет, СТГ).

Информацию можно предоставить в ЛС, Галина Ивченко», - написала она.

Информацию о ДТП подтвердили в патрульной полиции Сумщины. Пока происходят поиски виновника и свидетелей аварии. Всех, кто может помочь, просят позвонить 102.

Право Дтп

По тематике

В Глухове в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Вчера 12:54

В Глухове в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой

Авария произошла в Глухове на улице Шевченко 29 сентября после 21.00....

Стали известны подробности ДТП на Троицкой (видео)
Вчера 12:14

Стали известны подробности ДТП на Троицкой (видео)

ДТП произошло в Сумах 29 сентября, около 17.00....

В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек
29.09.2020 18:41

В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек

По делу об аварии с участием патрульного просят провести дополнительную экспертизу....

В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста
29.09.2020 18:22

В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста

Сегодня, 29 сентября, около 17.00 на перекрестке ул. Троицкая и Новоместенская произошло ДТП....

В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП
29.09.2020 18:13

В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП

Патрульные составили на него 4 админматериала....

Новости

На Сумщине еще 212 случаев коронавируса: 3 летальных 1
Сегодня 09:27
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
Вчера 20:09
Осінній призов-2020: скільки юнаків Сумщини піде до армії
Сегодня 17:20
У Сумах вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку
Сегодня 17:15
У Сумах готують районну лікарню до прийому хворих на COVID-19
Сегодня 17:11
Сумський сервісний центр МВС зачинено на карантин через коронавірус у працівників
Сегодня 17:01
Попри іспитовий строк, жінка скоїла новий злочин і відправилась на 5 років за грати
Сегодня 16:48
У Сумах пройде виставка під відкритим небом
Сегодня 16:09
Книга сумського письменника у довгому списку Книги року ВВС 2020
Сегодня 15:36
Сумские аматоры получили соперников в Кубке Украины
Сегодня 15:16
У працівника Сумського райсуду підтверджено захворювання на COVID-19
Сегодня 15:02
Шосткинские акробаты отличились в Геническе
Сегодня 14:50
view counter

Статьи

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Сегодня 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
Вчера 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
Вчера 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Вчера 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.