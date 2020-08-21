Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?

2 октября: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +14 .. + 19 °С.
3 октября: местами небольшой дождь, 4 октября без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +16 .. + 21 °С.
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