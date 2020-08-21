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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49289

Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?

В пятницу и на выходных на Сумщине сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода.

2 октября: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +14 .. + 19 °С.

3 октября: местами небольшой дождь, 4 октября без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +16 .. + 21 °С.

Общество Прогноз погоды

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На Сумщине ожидают дождливую погоду
25.09.2020 16:42

На Сумщине ожидают дождливую погоду

В субботу в Сумской области будет тепло и сухо, в воскресенье характер погоды изменится, ожидается порывистый ветер, днем кратковременный дождь,...

На Сумщине прогнозируют бабье лето
20.09.2020 21:28

На Сумщине прогнозируют бабье лето

Антициклон Manfred принесет на следующей неделе настоящее «бабье лето»....

Чего ждать сумчанам от погоды?
09.09.2020 11:04

Чего ждать сумчанам от погоды?

До конца недели и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

С пятницы на Сумщине похолодает
03.09.2020 17:24

С пятницы на Сумщине похолодает

С 4 сентября на Сумщине ожидаются небольшие осадки и понижение температуры....

Сегодня-завтра на Сумщине прогнозируют грозы
21.08.2020 14:00

Сегодня-завтра на Сумщине прогнозируют грозы

Вечером 21-го и ночью 22 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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