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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36279

Книга сумського письменника у довгому списку Книги року ВВС 2020

ВВС News Україна визначила Довгий список літературної премії Книга року ВВС-2020.

До довгого списку конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020

Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020

Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020

Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020

Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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