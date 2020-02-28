Книга сумського письменника у довгому списку Книги року ВВС 2020

До довгого списку конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:
Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020
Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020
Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020
Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020
Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020
Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020
Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
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