Попри іспитовий строк, жінка скоїла новий злочин і відправилась на 5 років за грати Шосткинською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річної жінки, яка скоїли новий злочин, попри іспитовий строк.

Встановлено, що за незаконний обіг наркотичних засобів жінку було засуджено до 5 років позбавлення волі, при цьому звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Однак шансом на виправлення жінка не скористалась і в магазині викрала дитячі речі. У суді обвинувачена причетність до крадіжки визнала, речі повернула.

За вироком суду жінку визнано винною та, приєднавши невідбуту частину покарання, засуджено до 5 років та 10 днів позбавлення волі (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 185 КК України).

Пресслужба обласної прокуратури