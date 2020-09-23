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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48140

Попри іспитовий строк, жінка скоїла новий злочин і відправилась на 5 років за грати

Шосткинською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річної жінки, яка скоїли новий злочин, попри іспитовий строк.
Встановлено, що за незаконний обіг наркотичних засобів жінку було засуджено до 5 років позбавлення волі, при цьому звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Однак шансом на виправлення жінка не скористалась і в магазині викрала дитячі речі. У суді обвинувачена причетність до крадіжки визнала, речі повернула.
За вироком суду жінку визнано винною та, приєднавши невідбуту частину покарання, засуджено до 5 років та 10 днів позбавлення волі (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 185 КК України). 
 
Пресслужба обласної прокуратури
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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