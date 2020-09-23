Сумський сервісний центр МВС зачинено на карантин через коронавірус у працівників Сервісний центр МВС №5946 у м. Суми з 1 по 14 жовтня зачинено через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників.

Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС в Сумській області, за умови наявності талону онлайн-черги. В іншому випадку обов’язково будуть надані послуги за талонами, які були видані на час карантину, після відновлення роботи сервісного центру МВС № 5946 м. Суми.

Окрім того, можна отримати багато послуг онлайн в електронному кабінеті водія: обміняти посвідчення водія; замовити індивідуальні номерні знаки; перевірити авто за VIN-кодом; отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів; призначити належного користувача, а також скористатися послугою уточнення даних, що дозволяє провести верифікацію документів.

Про відновлення роботи сервісного центру МВС буде повідомлено на офіційному веб-сайті sum.hsc.gov.ua.

Нагадуємо, що у Cумській області продовжують надавати послуги наступні сервісні центри МВС:

- ТСЦ МВС № 5941: 41400, м. Глухів, вул. Індустріальна, 19А, тел. (05444) 2-24-70;

- ТСЦ МВС № 5942: 41600, м. Конотоп, вул. Вирівська, 19А, тел. (05447) 2-63-36;

- ТСЦ МВС № 5943: 42700, м. Охтирка, вул. Київська, 164В, тел./факс (05446)3-10-71;

- ТСЦ МВС № 5944: 42004, м. Ромни, вул. Полтавська 4А, тел.(05448) 7-77-72, факс (05448) 7-77-71;

- ТСЦ МВС № 5945: 41100, м. Шостка, вул. Студентська, 7, тел. (05449) 6-15-72, факс (05449) 4-75-57