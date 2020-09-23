У Сумах готують районну лікарню до прийому хворих на COVID-19 Сьогодні, 1 жовтня, у Сумській ОДА відбулася нарада з питань протидії поширенню коронавірусної хвороби.

- Кожного ранку жителі Сумщини бачать вражаючі цифри щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тож ми маємо зробити все для того, щоб всі хворі на COVID-19, які потребують медичної допомоги, вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату роботи медичних працівників, – наголосив під час наради заступник голови облдержадміністрації Сергій БАННІКОВ.

За словами начальника обласного управління охорони здоров’я Сергія БУТЕНКА, статистика щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію активно прогресує. У закладах охорони здоров’я області майже всі ліжка зайняті хворими. Окрім того, 60% всіх захворілих – це жителі м. Суми.

- На сьогодні у лікарнях збільшилася кількість заповнених ліжок, тому до переліку мелдзакладів, що приймають хворих на COVID-19, ми плануємо ввести нові заклади охорони здоров’я, – зазначив Сергій Бутенко.

За підсумками наради було вирішено відділу охорони здоров’я Сумської міської ради опрацювати питання щодо розширення кількості ліжок для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію у Сумській міській клінічній лікарні №5. Головному лікарю Сумської центральної районної клінічної лікарні Володимиру ПОЦЕЛУЄВУ прискорити процес приведення закладу у готовність для розгортання на його базі відділення для прийому хворих на коронавірус.

Також у разі отримання Сумським обласним клінічним госпіталем ветеранів війни ліцензії від МОЗу та НСЗУ на надання медичної допомоги хворим на COVID-19, додаткові ліжка розгорнуть і на базі зазначеного госпіталю. Над цим питанням буде працювати обласне управління охорони здоров’я.