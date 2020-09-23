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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Осінній призов-2020: скільки юнаків Сумщини піде до армії

Понад 13 тисяч призовників строкової військової служби очікується у рамках цьогорічної осінньої призовної кампанії, 518 – із Сумщини.

Про це йшлося під час засідання Сумської обласної призивної комісії, що відбулася під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія БАННІКОВА

«Виконання заходів з призову – це спільне завдання органів місцевого самоврядування, районних (міських) військових комісаріатів та відповідних державних адміністрацій у взаємодії з лікувально-профілактичними закладами та правоохоронними органами, – зазначив Сергій Банніков. – Ми маємо докласти максимум зусиль для виконання державних завдань, адже від цього залежить обороноздатність нашої держави», – підкреслив він.

Як повідомив начальник обласного управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Віталій ТИМОШЕНКО, з 1 жовтня 2020 року в Україні стартує осінній призов на службу в армію. Він закінчиться 31 грудня. Призову підлягають хлопці  18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров’я та інше). 

Щодо порядку призову, громадяни призовного віку мають з’явитися до військового комісаріату для проходження медичного огляду. У разі, якщо вони за результатами медичного огляду визнані придатними за станом здоров’я та не мають права на відстрочку чи звільнення від призову рішенням призовної комісії, призиваються на строкову військову службу та отримують повістку на відправку до військової частини.

Для тих, у кого немає вищої освіти, термін служби становитиме 18 місяців. Ті юнаки, які мають ступінь магістра, проведуть в армії 12 місяців.

На питання, чи доречний призов під час коронавірусної пандемії і які заходи захисту будуть у військкоматах, заступник обласного військового комісара Юрій ОНОПКО зазначив, що призов вкрай необхідний, оскільки Збройні Сили України забезпечують життєдіяльність за рахунок призовників на строкову службу.

«Це несення служби у внутрішньому наряді, караулі та виконання другорядних робіт та завдань. Щодо пандемії, то Збройні Сили здатні забезпечити умови для запобігання контакту з хворими людьми. Є ціла мережа медичних закладів і у ЗСУ,а також у Нацгвардії і прикордонній службі, тому панікувати не варто».

Також Юрій Онопко наголосив на тому, що строковики не відправлятимуться в зону ООС. Навчання у спеціальних центрах буде проходити впродовж 3-4 місяців, після отримання військово-облікової спеціальності вони будуть направлені до військової частини. Після 3-4 місяців строковик має право укласти контракт, аби проходити військову службу за контрактом. Відповідно грошове забезпечення контрактника відрізняється від строковика і починається від 12 тис. гривень.

Потрібно зазначити, що за ці місяці, згідно з рішенням Кабміну, на службу до Збройних Сил України залучать 7 500 людей, до Національної гвардії – 4 970, Державної спеціальної служби транспорту – 600, Держприкордонслужби – 500 осіб.

Що стосується Сумської області, то звідси восени планують призвати на строкову службу 518 юнаків, до ЗСУ – 276 призовників, до Національної гвардії – 189, Державної спеціальної служби транспорту – 25, Держприкордонслужби – 28.

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